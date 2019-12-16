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Картинки дня: 16 декабря 2019 года, понедельник

В Саудовской Аравии в Эр-Рияде проходит фестиваль соколиной охоты

В Нью-Дели более 50 человек получили ранения в ходе массовых протестов против нового закона о гражданстве Индии

Сборная России по хоккею переиграла команду Финляндии 2:0 в заключительном матче Кубка Первого канала

В Москве открылись рождественские ярмарки

В Нью-Йорке на площади Таймс сквер прошло шоу Санта-Клаусов

Движение общественного транспорта в Париже нарушено из-за забастовки против пенсионной реформы

В аэропорту Вильнюса установили елку, созданную из запрещенных вещей, изъятых у пассажиров сотрудниками воздушной гавани

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай

Самый мощный ледокол в мире «Арктика» завершил этап ходовых испытаний. Проверялось соответствие параметров ледокола заявленным проектным характеристикам и техническим описаниям
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