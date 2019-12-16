Картинки дня: 16 декабря 2019 года, понедельник

В Саудовской Аравии в Эр-Рияде проходит фестиваль соколиной охоты
В Нью-Дели более 50 человек получили ранения в ходе массовых протестов против нового закона о гражданстве Индии
Сборная России по хоккею переиграла команду Финляндии 2:0 в заключительном матче Кубка Первого канала
В Москве открылись рождественские ярмарки
В Нью-Йорке на площади Таймс сквер прошло шоу Санта-Клаусов
Движение общественного транспорта в Париже нарушено из-за забастовки против пенсионной реформы
В аэропорту Вильнюса установили елку, созданную из запрещенных вещей, изъятых у пассажиров сотрудниками воздушной гавани
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай
Самый мощный ледокол в мире «Арктика» завершил этап ходовых испытаний. Проверялось соответствие параметров ледокола заявленным проектным характеристикам и техническим описаниям