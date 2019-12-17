Картинки дня: 17 декабря 2019 года, вторник

В Голливуде состоялась премьера фильма "Звездные войны 9: Скайуокер. Восход"

В столице Индии Нью-Дели продолжаются массовые выступления против принятого закона о предоставлении гражданства немусульманам, которые бегут из соседних стран от религиозного преследования

В Бельгии отмечают 75-летие Арденнского сражения Второй мировой войны, в ходе которой англо-американские войска приняли на себя удар нацистов на территории Северной Бельгии и Южных Нидерландов

Самый знаменитый кот Лондона, житель резиденции премьер-министров на Даунинг-стрит Ларр прячется от репортеров под рождественской елкой

Для обитателей лондонского зоопарка приготовили рождественское угощение

Жители аиериканского Денвера наслаждаются снегопадом

Тропический Сингапур тоже готовится к встрече Рождества

Из-за продолжающейся с прошлой недели забастовки профсоюзов движение общественного транспорта в Париже осуществляется со значительными перебоями

По меньшей мере восемь человек погибли в результате землетрясения у берегов Филиппин