Картинки дня: 18 декабря 2019 года, среда

Результатом столкновений между противниками земельной реформы и полицейскими возле Верховной рады в Киеве стало 17 пострадавших из числа силовиков. ходе стычек задержано 26 протестующих, а двое полицейских госпитализированы

Жители Парижа снова вышли на улицы, чтобы в очередной раз выразить свое недовольство с предложенной властями страны пенсионной реформы

В Минске начались рождествеские недели

В немецком Кёльне прошла новой части киносаги "Звездные войны"

Известный в США архитектор Эрика Тишман погибла под обломками здания недалеко от всемирно известной улицы Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Тишман шла по 49-й улице между Шестой и Седьмой Авеню во вторник утром, когда на нее рухнула часть 17-этажного здания

Мексиканские археологи обнаружили остатки флота Эрнана Кортеса, датированные началом 16 века

В отличии от Москвы, в Алма-Ате зима вступила в свои права

Слет Санта-Клаусов прошел в латвийской столице Риге

Порядка 60 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, получили травмы во время беспорядков в столице Индии Нью-Дели, вспыхнувших после внесения поправок в закон о гражданстве