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Картинки дня: 19 декабря 2019 года, четверг

В Австралии из-за лесных пожаров введен режим ЧС в штате Новый Южный Уэльс

В Токио мойщики окон нарядились в костюмы в честь наступающего года крысы

В Лондоне прошла премьера фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

У стадиона «Камп Ноу», на котором провели игру в матче 10-го тура Испании «Барселона» и мадридский «Реал», вспыхнули беспорядки. Полиция вступила в противостояние с сотнями протестующих, многие из которых несли флаги в поддержку независимости Каталонии

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту. Таким образом, Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент

В Индии студенты 36 вузов и колледжей бастуют против нового закона о гражданстве

Из-за погодной аномалии в Москве стали распускаться листья у растений

Нью-Йорк накрыла снежная буря
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