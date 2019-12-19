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Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли

Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли
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