Картинки дня: 20 декабря 2019 года, пятница

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в Сенате Конгресса США. По словам американского лидера, у демократов нет никаких доказательств

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в выставочном матче победила представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 6:4, 7:5. Встреча прошла в рамках турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби

В Манчестере автомобиль въехал в итальянский ресторан

В Чили третий месяц не прекращаются беспорядки, начавшиеся из-за повышения стоимости проезда в метро

Бельгийская столица готовится к Рождеству

В результате стрельбы возле здания ФСБ на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник, еще пять человек получили ранения

Королева Великобритании Елизавета II официально открыла сессию нового британского парламента

Примерно 1200 человек были задержаны за последние сутки в Нью-Дели в ходе акций протестов против принятия индийским правительством нового закона о гражданстве

В Большом Кремлевском дворце президент России Владимир Путин поздравил сотрудников ФСБ с Днем работника органов безопасности России