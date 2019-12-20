Картинки дня: 20 декабря 2019 года, пятница

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в Сенате Конгресса США. По словам американского лидера, у демократов нет никаких доказательств
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в выставочном матче победила представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 6:4, 7:5. Встреча прошла в рамках турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби
В Манчестере автомобиль въехал в итальянский ресторан
В Чили третий месяц не прекращаются беспорядки, начавшиеся из-за повышения стоимости проезда в метро
Бельгийская столица готовится к Рождеству
В результате стрельбы возле здания ФСБ на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник, еще пять человек получили ранения
Королева Великобритании Елизавета II официально открыла сессию нового британского парламента
Примерно 1200 человек были задержаны за последние сутки в Нью-Дели в ходе акций протестов против принятия индийским правительством нового закона о гражданстве
В Большом Кремлевском дворце президент России Владимир Путин поздравил сотрудников ФСБ с Днем работника органов безопасности России