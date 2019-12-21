Фотогалереи
Картинки дня: 21 декабря 2019 года, суббота

Российские коммунисты составили из красных гвоздик имя Иосифа Сталина во время шествия, посвященного 140-летию со дня его рождения, в Москве.

Протестующие устроили марш в торговом центре Гонконга Harbour City.

Папа Франциск принимает от детей Рождественское послание работникам Ватикана в зале Павла VI в Ватикане.

В столице Чили Сантьяго продолжаются антиправительственные протесты. На фото – демонстрант в костюме Санта-Клауса.

В Париже 17-й день продолжается забастовка всех профсоюзов парижской транспортной сети. Горожане выбирают альтернативу общественному транспорту.

Фрегат ВМФ России «Адмирал Эссен» выходит в Босфор, направляясь в Средиземное море, в Стамбуле, Турция.

В Австралии из-за пожаров в буше кенгуру пытаются найти убежище в жилых районах города Беррара-Бич.

Президент Франции Эммануэль Макрон позирует для селфи с французскими солдатами в военном лагере в Абиджане, Кот-Д'Ивуар.

Повозка Санта-Клауса на канатной дороге на фоне хребтов Тянь-Шаня в Алматы, Казахстан.
Новости 24
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