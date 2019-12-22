Картинки дня: 22 декабря 2019 года, воскресенье

Творение уличного художника Бэнкси, получившее название «шрам Вифлеема», выставили в одном из отелей в городе Вифлееме на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.

Полицейские дежурят возле больницы короля Эдуарда VII в Лондоне, куда был госпитализирован британский принц Филипп.

Британцы встречают восход солнца в день зимнего солнцестояния у древнего Стоунхенджа в Эймсбери.

В швейцарском городе Энгельберг проходят соревнования на Кубок мира в прыжках с трамплина. На фото - японский лыжник Рею Кобаяши.

Участники Фестиваля комиксов в костюмах супергероев комиксов DC и Marvel, позируют для фотографии во время Фестиваля комиксов

Католики Африки готовятся к Рождеству. Африканский Санта-Клаус, по поверьям, живет на горе Килиманджаро. Зедекия Мияре 56-ти лет фотографируется в образе Санты с детьми перед Рождеством в Найроби.

В Перу неисправные автоматы по продаже напитков в McDonald's стали причиной смерти двух подростков – сотрудников ресторана.

В Сомали столкнулись с самым серьезным нашествием саранчи за последние 25 лет.

У побережья Тель-Авива сёрфингист устроил заплыв в костюме Санта-Клауса гребет на доске по Средиземному морю.