Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.
Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.
Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.
Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.
Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.
Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.
Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.
Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.
Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.
Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.