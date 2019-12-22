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Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.

Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.

Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.

Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.

Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.

Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.

Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.

Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.

Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.

Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.

Под сводами лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге проходит традиционная Рождественская благотворительная ярмарка Christmas Charity Market.
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