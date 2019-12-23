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Картинки дня: 23 декабря 2019 года, понедельник

Новогодняя ярмарка в стенах художественной Академии им. А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации в Иерусалиме.

Во время этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Австрии.

В Индии протесты против нового закона о гражданстве приняли облик уличного противостояния с полицией.

Болельщики бросают на поле плюшевые игрушки во время благотворительного флеш-моба в рамках игры чемпионата Испании по футболу.

Во время голосования на участке президентских выборов в Загребе, Хорватия.

Туристы наблюдают за гигантскими волнами в Португалии.

Завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, космический корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне в штате Нью-Мексико.

Забег Сант прошел в столице Северной Македонии городе Скопье.
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