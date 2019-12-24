Фотогалереи
Картинки дня: 24 декабря 2019 года, вторник

Королева Великобритании Елизавета II записала традиционное рождественское поздравление.

Игроки клуба НФЛ "Филадельфия Иглз" позируют фотографу после удачного розыгрыша.

Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

Полицейские Ставрополя получили в свое распоряжение новые служебные автомобили.

В Тегеране решение властей повысить цены на бензин обернулось антиправительственными беспорядками.

Обитатели приюта для кошек в Индонезии ждут желающих забрать их к себе.

Родственники оплакивают жертв драки в одной из тюрем столицы Гондураса.

Рождественский кукольный спектакль на одной из площадей Брюсселя.

Гигантские волны разбиваются о побережье местечка Ланьес, Испания.
Новости 24
Правительство запретило водителям управлять автобусами и фурами более 10 часов в сутки
Эксперты сообщили о 60% контрафактной продукции в российских ТЦ
Россиянам могут разрешить переходить из банка в банк с сохранением всех счетов
Связана, замотана в пакеты, возможно, задушена: в Басманном районе Москвы найден труп женщины
Эксперты назвали несколько версий крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае
"Ушибов не получил": Врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося Су-57
"От биткоинов до календаря": Эксперты составили рейтинг худших подарков на новый год
"Ограбили и выстрелили из травмата": В Подмосковье мужчину доставили в больницу с пулей в лице
Электрика и сантехника можно будет вызвать через смартфон
Помощник Галины Волчек рассказала о причинах госпитализации режиссера
Финал трилогии «Звездных войн» не оправдал ожидания киноиндустрии
Актриса Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии
Картине, которую повредил вандал в Третьяковке, могут поменять холст
Демократы готовятся предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Испытывали двигатель": Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
"Вплоть до летального исхода": В Роспотребнадзоре рассказали о передающемся от собак опасном заболевании
Аналитики назвали страны, стоимость перелета в которые снизится в 2020 году
"Прогноз "неблагодарный": В Гидрометцентре рассказали, стоит ли ждать снега в новогоднюю ночь
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50
С января 2020 года изменятся правила проведения экзамена на водительские права
Сирийская армия продолжает наступление в Идлибе
Перед Новым годом в России водка и вина подорожали, а коньяк чуть-чуть подешевел
Рост цен на бензин в России в этом году стал самым низким за 11 лет
Китай обвинил Канаду в «мегафонной дипломатии»
США одобрили приговоры, вынесенные в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашукджи
В Германии ожидают, что «Северный поток – 2» будет достроен в 2020 году
Посольство России в Лондоне назвало слова Джонсона о российских самолетах «недобросовестной манипуляцией»