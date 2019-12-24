Картинки дня: 24 декабря 2019 года, вторник
Королева Великобритании Елизавета II записала традиционное рождественское поздравление.
Игроки клуба НФЛ "Филадельфия Иглз" позируют фотографу после удачного розыгрыша.
Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.
Полицейские Ставрополя получили в свое распоряжение новые служебные автомобили.
В Тегеране решение властей повысить цены на бензин обернулось антиправительственными беспорядками.
Обитатели приюта для кошек в Индонезии ждут желающих забрать их к себе.
Родственники оплакивают жертв драки в одной из тюрем столицы Гондураса.
Рождественский кукольный спектакль на одной из площадей Брюсселя.
Гигантские волны разбиваются о побережье местечка Ланьес, Испания.
"Вплоть до летального исхода": В Роспотребнадзоре рассказали о передающемся от собак опасном заболевании