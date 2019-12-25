Картинки дня: 25 декабря 2019 года, среда
В чилийской области Вальпараисо бушуют лесные пожары, огонь которых подобрался до жилых домов.
Участница рождественского богослужения в одном из храмов Омска.
Президент России Владимир Путин во вторник провел заседание коллегии Минобороны РФ .
Святошинский районный суд Киева оставил под стражей трех бывших сотрудников "Беркута", которых подозревают в расстреле участников Майдан в феврале 2014 года.
Новогодний музыкальный автобус в Санкт-Петербурге.
Британский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, был выписан из больницы.
В Венецию пришла новая волна наводнения.
Христиане иракского Мосула собрались на рождественском богослужении.
В Индии не утихают уличные протесты против нового закона о гражданстве.