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Картинки дня: 25 декабря 2019 года, среда

В чилийской области Вальпараисо бушуют лесные пожары, огонь которых подобрался до жилых домов.

Участница рождественского богослужения в одном из храмов Омска.

Президент России Владимир Путин во вторник провел заседание коллегии Минобороны РФ .

Святошинский районный суд Киева оставил под стражей трех бывших сотрудников "Беркута", которых подозревают в расстреле участников Майдан в феврале 2014 года.

Новогодний музыкальный автобус в Санкт-Петербурге.

Британский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, был выписан из больницы.

В Венецию пришла новая волна наводнения.

Христиане иракского Мосула собрались на рождественском богослужении.

В Индии не утихают уличные протесты против нового закона о гражданстве.
Новости 24
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