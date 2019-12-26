Картинки дня: 26 декабря 2019 года, четверг

Рождественское богослужение в христианской церкви в Найроби, Кения.
Президент Владимир Путин принял участие в товарищеской игре Ночной хоккейной лиги, прошедшей вечером 25 декабря на катке на Красной площади.
Бывшие жители Припяти впервые за 33 года после катастрофы на Чернобыльской АЭС установили в покинутом городе новогоднюю елку.
Состоялось последнее заседание правительства России в 2019 году.
Папа римский Франциск выступил с традиционным рождественским посланием.
Королевская семья Великобритании опубликовала снимок из фотосессии принца Уильяма с детьми.
Рождественское утро на военном Арлингтонском кладбище, Вашингтон.
Катание с горы на одной из улиц Омска.
Москвичи и туристы гуляют по столице, украшенной новогодними и рождественскими инсталляциями.