Фотогалереи
Картинки дня: 27 декабря 2019 года, пятница

В Казахстане разбился пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин на торжественном вечере в Большом театре по случаю Нового года, в рамках которого представлены одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Бриллианты».

Благотворительная раздача горячего обеда на улицах Омска.

Растение Юкка коротколистная ("дерево Джошуа") после снегопада на юге Калифорнии, США.

В первые дни после Рождества модницы Лондона устремляются в магазины, которые заманивают покупателей скидками.

Раскопка обнаруженного древнего храма культуры майя в Мексике.

Жительницы Индонезии наблюдают за солнечным затмением.

По улицам Ставрополя прокатились участники необычного парада Дедов Морозов.

Нанесение татуировки участнику уличных протестов в столице Ирака.
Новости 24
В Подмосковье школьница умерла в бассейне в свой день рождения
В разбившемся в Казахстане самолете были иностранцы
Эксперт уверен, что получение номеров в автосалонах поможет избежать коррупции
Президент Казахстана объявил 28 декабря днем траура
"Россия - это смерть": Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Пассажиры рассказали о происшествии с самолетом «Москва-Самара» в Шереметьево
Ученые выяснили, чем новогодние праздники опасны для психики
При крушении самолета в Казахстане погиб капитан воздушного судна
Ученица Этери Тутберидзе соболезнует в связи с крушением самолета в Алма-Ате
В Госдуме предложили выпускать должников за границу, но только в Новый год
К Новому году россияне накупили смартфонов на 4 миллиарда рублей
Фото с места падения самолета в Алма-Аты: в авиакатастрофе погибли 15 человек
Работа авиакомпании Bek Air приостановлена после крушения самолета в Алма-Ате
"Из 16 происшествий с Fokker-100 два связаны с обледенением". Эксперт назвал версии крушения самолета в Казахстане
В жилом доме, в который врезался самолет в Алма-Аты, не было людей
Число погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате увеличилось до 15
Россияне стали активнее заниматься благотворительностью перед Новым годом
Назарбаев глубоко скорбит о жертвах крушения самолета в Алма-Ате
Во время крушения самолета в Казахстане погиб глава Совета генералов страны
При крушении самолета в Казахстане пострадал четырехмесячный ребенок
Опубликован список пассажиров, спасшихся при крушении самолета в Алма-Ате
В «Шереметьво» самолет выкатился за пределы взлетной полосы
В авиакатастрофе в Казахстане погибли 14 человек
Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане
Очевидец рассказал о крушении пассажирского самолета в Казахстане
На борту разбившегося в Алма-Ате самолета не было россиян