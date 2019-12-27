Картинки дня: 27 декабря 2019 года, пятница

В Казахстане разбился пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин на торжественном вечере в Большом театре по случаю Нового года, в рамках которого представлены одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Бриллианты».
Благотворительная раздача горячего обеда на улицах Омска.
Растение Юкка коротколистная ("дерево Джошуа") после снегопада на юге Калифорнии, США.
В первые дни после Рождества модницы Лондона устремляются в магазины, которые заманивают покупателей скидками.
Раскопка обнаруженного древнего храма культуры майя в Мексике.
Жительницы Индонезии наблюдают за солнечным затмением.
По улицам Ставрополя прокатились участники необычного парада Дедов Морозов.
Нанесение татуировки участнику уличных протестов в столице Ирака.