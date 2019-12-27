Картинки дня: 27 декабря 2019 года, пятница

В Казахстане разбился пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин на торжественном вечере в Большом театре по случаю Нового года, в рамках которого представлены одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Бриллианты».