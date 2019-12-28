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Картинки дня: 28 декабря 2019 года, суббота

Природа преподносит все новые сюрпризы. В Минске в ботаническом саду расцвели анютины глазки

В зоопарке американского штата Мичиган родился малыш носорога

Сильный шторм выбросил на берег грузовое судно около израильского города Ашдод

Прокуратура Чили получила доклад об иностранном вмешательстве в протесты

Китай осуществил пуск тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, на её борту находится спутник связи "Шицзянь-20"

Бортовые самописцы с потерпевшего крушение днем ранее в казахстанском городе Алма-Ата воздушного судна передадут Межгосударственный авиационный комитет в Москву для расшифровки

Ребенок играет с мыльным пузырем. Снимок сделан в Лондоне

В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек

Американский эсминец Ross прошел через Босфор и покинул акваторию Черного моря
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