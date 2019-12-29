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Картинки дня: 29 декабря 2019 года, воскресенье

В Египте установили мировой рекорд, используя для изображения фараона Тутанхамона 7260 кофейных чашек

Столкновения между полицией и манифестантами произошли во французской столице, где прошел совместный марш профсоюзов и "желтых жилетов"

Новогоднее шествие состоялось в белорусской столице Минске

В иракском городе Наджаф прошел фестиваль китайских фонариков

Прошел обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Горловка"

В индийской столице установилась морозная погода

Не менее пяти человек пострадали при нападении с ножом у синагоги в Нью-Йорке

Сёрферы в новогодних костюмах плывут по каналам Петербурна

В Индийском океане и Оманском заливе проходят совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая под кодовым названием "Пояс морской безопасности"
Новости 24
Представители РФ и Украины начали подписание документов по транзиту газа
Обмен пленными между Украиной и Донбассом успешно завершен
На Новодевичьем кладбище завершились похороны Галины Волчек
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Путин рассказал, какие эмоции вызывает у него Крымский мост
Немцы заявили, что Путин и Меркель будут играть наибольшую роль во внешней политике в 2020 году
Донбасс передал Украине первых 25 человек в рамках обмена пленными
Пассажиры первого поезда из Петербурга в Крым попали в базу «Миротворец»
Российские военные заявили, что США усилили военную активность у берегов Чукотки
"Хватит ныть о метро, сталинисты!: Маск опубликовал в Twitter фотографию Сталина
В Донбассе проходит процедура обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной
Число пострадавших в результате тайфуна на Филиппинах превысило 40 человек
Владимир Путин подписал закон о возвращении части страховки при погашении кредита
Путин подписал закон об оповещении граждан РФ о положенных им льготам
В МИД РФ рассказали, чем будет заниматься новый департамент
Роспотребнадзор напомнил о правилах возврата билетов на мероприятия