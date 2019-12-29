Картинки дня: 29 декабря 2019 года, воскресенье

В Египте установили мировой рекорд, используя для изображения фараона Тутанхамона 7260 кофейных чашек
Столкновения между полицией и манифестантами произошли во французской столице, где прошел совместный марш профсоюзов и "желтых жилетов"
Новогоднее шествие состоялось в белорусской столице Минске
В иракском городе Наджаф прошел фестиваль китайских фонариков
Прошел обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Горловка"
В индийской столице установилась морозная погода
Не менее пяти человек пострадали при нападении с ножом у синагоги в Нью-Йорке
Сёрферы в новогодних костюмах плывут по каналам Петербурна
В Индийском океане и Оманском заливе проходят совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая под кодовым названием "Пояс морской безопасности"