Картинки дня: 30 декабря 2019 года, понедельник

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки. Речь идет о 15 экземплярах, собранных на заводе в Шанхае. Первыми владельцами новых авто стали сотрудники предприятия
Животные продолжают гибнуть и страдать от масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье Австралии еще в середине октября
Ретро-поезд мчит по холмам южной Германии
Индийскую столицу накрыл сильный смог
Белорусская столица к Новому году готова
Бортпроводники немецкой авиакомпании Germanwings начали забастовку. Конфликт связан с тем, что руководство перевозчика отказало одиннадцати сотрудникам в переходе на неполный рабочий день
Прошел обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Горловка"
В Индийском океане и Оманском заливе проходят совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая под кодовым названием "Пояс морской безопасности"
Во Франции продолжается забастовка работников общественного транспорта