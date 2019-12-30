Картинки дня: 30 декабря 2019 года, понедельник

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки. Речь идет о 15 экземплярах, собранных на заводе в Шанхае. Первыми владельцами новых авто стали сотрудники предприятия

Животные продолжают гибнуть и страдать от масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье Австралии еще в середине октября

Ретро-поезд мчит по холмам южной Германии

Индийскую столицу накрыл сильный смог

Белорусская столица к Новому году готова

Бортпроводники немецкой авиакомпании Germanwings начали забастовку. Конфликт связан с тем, что руководство перевозчика отказало одиннадцати сотрудникам в переходе на неполный рабочий день

Прошел обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Горловка"

В Индийском океане и Оманском заливе проходят совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая под кодовым названием "Пояс морской безопасности"

Во Франции продолжается забастовка работников общественного транспорта