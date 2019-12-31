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Картинки дня: 31 декабря 2019 года, вторник

Шотландские кельты в Эдинбурге проводили год праздником Хогманай, что значает - последний день в году

Морозное утро в лондонском парке Ричмонд

Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал обладателем титула «Лучший игрок 2019 года» по версии Globe Soccer Awards. Награду Роналду вручили в Дубае. Лучшим футболистом по версии Globe Soccer Awards он стал в шестой раз

В Чили с октября месяца не прекращаются антиправительственные протесты. Их жертвами стали уже 29 человек

Из-за холодов в Дели уже умерли около 30 человек

Минские моржи не изменяют своим традициям даже в предпраздничный день

Палестинские женщины трудятся над изготовлением новогодних кукол

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры в Москве. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в Персидском заливе и ядерная сделка

Ким Чен Ын выступил с семичасовым докладом в ходе третьего дня пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи
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