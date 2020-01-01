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Картинки дня: 1 января 2020 года, среда

Тысячи голландцев ежегодно первого января идут купаться в море. Данное мероприятие у них называется "Nieuwjaarsduik"

Всадник скачет по берегу Средиземного моря в Секторе Газа

В новогоднюю ночь над Москвой отгремел грандиозный салют

В столице Чили даже в новогоднюю ночь не прекратились столкновения протестующих с полицией

Протестная акция в Багдаде переросла в штурм американского посольства. В результате атаки на дипмиссию пострадали около 60 человек

Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на крупный антиправительственный митинг в первый день нового года. Шествия созвано организацией "Гражданский фронт за права человека" и проходит с разрешения властей

Локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в центральной канадской провинции Манитоба

В настоящий момент в Австралии зафиксированы 112 лесных пожаров, восемь из которых не локализованы и представляют существенную опасность для близлежащих городов

Президент Владимир Путин выступил с традиционным новогодним поздравлением
Новости 24
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