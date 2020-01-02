Картинки дня: 2 января 2020 года, четверг

В Риме прошли традиционные прыжки с моста Кавур в реку Тибр. Эта традиция появилась в 1946 году и по сложившемуся мнению она приносит смельчакам счастье и удачу в новом году

Масштабная эвакуация проходит на юго-восточном побережье Австралии в связи с бушующими в стране пожарами

США после нападения на американское посольство в Ираке направили в регион дополнительно около 750 солдат

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

В результате сильного наводнения в столице Индонезии Джакарте и ее окрестностях погибло не менее 21 человека

Восемь человек, в том числе начальник Генштаба Тайваня, погибли при аварийной посадке вертолета на севере острова

Более 30 обезьян погибли в зоопарке германского города Крефельд в результате пожара в вольере

От рекордных холодов в Индии и Бангладеш погибли 80 человек

Свыше миллиона человек приняли участие в первой в этом году протестной акции в Гонконге