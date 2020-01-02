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Картинки дня: 2 января 2020 года, четверг

В Риме прошли традиционные прыжки с моста Кавур в реку Тибр. Эта традиция появилась в 1946 году и по сложившемуся мнению она приносит смельчакам счастье и удачу в новом году

Масштабная эвакуация проходит на юго-восточном побережье Австралии в связи с бушующими в стране пожарами

США после нападения на американское посольство в Ираке направили в регион дополнительно около 750 солдат

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

В результате сильного наводнения в столице Индонезии Джакарте и ее окрестностях погибло не менее 21 человека

Восемь человек, в том числе начальник Генштаба Тайваня, погибли при аварийной посадке вертолета на севере острова

Более 30 обезьян погибли в зоопарке германского города Крефельд в результате пожара в вольере

От рекордных холодов в Индии и Бангладеш погибли 80 человек

Свыше миллиона человек приняли участие в первой в этом году протестной акции в Гонконге
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В новогоднюю ночь в Москве родилось более 50 малышей
Заправки и салоны связи начнут принимать оплату по QR-коду
В Москве в очередной раз подорожал патент для трудовых мигрантов
ГИБДД может исключить из практического экзамена на права штрафные баллы
Врачи не рекомендуют доедать новогодние салаты спустя сутки после приготовления
После побега экс-главы Nissan Карлоса Гона в Турции арестовали несколько человек
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
«Комическая ситуация»: Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе
Вступили в силу поправки в ПДД о документах, предъявляемых при проверках на дорогах
Вассерман назвал особенность новогоднего обращения Путина
Актрису из "Первого мстителя" арестовали по подозрению в убийстве матери
В Индии несколько человек оказались под завалами обрушившегося завода
Трамп отреагировал на новости о игре в гольф во время нападения на посольство США в Ираке
Экстренная посадка вертолета в Тайване: погибли по меньшей мере шесть человек
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тысяч запрещенных аналогов снюса