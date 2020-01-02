Картинки дня: 2 января 2020 года, четверг

В Риме прошли традиционные прыжки с моста Кавур в реку Тибр. Эта традиция появилась в 1946 году и по сложившемуся мнению она приносит смельчакам счастье и удачу в новом году
Масштабная эвакуация проходит на юго-восточном побережье Австралии в связи с бушующими в стране пожарами
США после нападения на американское посольство в Ираке направили в регион дополнительно около 750 солдат
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
В результате сильного наводнения в столице Индонезии Джакарте и ее окрестностях погибло не менее 21 человека
Восемь человек, в том числе начальник Генштаба Тайваня, погибли при аварийной посадке вертолета на севере острова
Более 30 обезьян погибли в зоопарке германского города Крефельд в результате пожара в вольере
От рекордных холодов в Индии и Бангладеш погибли 80 человек
Свыше миллиона человек приняли участие в первой в этом году протестной акции в Гонконге