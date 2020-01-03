Картинки дня: 3 января 2020 года, пятница

Масштабная эвакуация началась на юго-восточном побережье Австралии из-за лесных пожаров, охвативших два штата страны. Стихия уже унесла жизни 18 человек. Столько же числятся пропавшими

В лондонском зоопарке прошла традиционная ежегодная инвеннтаризация обитателей

Афганские дети радуются выпавшему в Кабуле снегу

В Палм-Спрингс начал свою работу Международный кинофестиваль. Традиционно оргкомитет присуждает основные награды заранее. Премии за лучшую режиссуру года удостоен Квентин Тарантино за ленту "Однажды в... Голливуде"

Морозное утро в швейцарских Альпах

Число погибших в результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 43 человек

В Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона протестующих против пенсионной реформы

Гонщики съезжаются в Саудовский город Джидда, где с 5 по 17 января пройдет ралли-марафон «Дакар»-2020

Командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада