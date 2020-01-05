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Картинки дня: 5 января 2020 года, воскресенье

В Китае открылся Харбинский Международный фестиваль ледяных и снежных скульптур .

В Нью-Йорке на Таймс-Сквер прошел антиправительственный протест на фоне возросшей напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

Более чем 13000 человек ярко одетых менестрелей под аккомпанемент музыки с танцами проходят по улицам Кейптауна на традиционном январском Кун-Карнавале, который проводится в честь освобождения от расового рабства.

В пустыне Саудовской Аравии проходит первый этап ралли «Дакар-2020».

В новозеландском Окленде из-за дымовых шлейфов, вызванных лесными пожарами в Австралии, небо окрасилось в оранжевый цвет.

Мужчины играют в футбол с промасленным кокосом на улице во время празднования Дня Независимости в Янгоне, Мьянма.

Киеси Кимура, президент Kiyomura Corp., оператора японской сети суши Sushizanmai, позирует с голубым тунцом, который был продан на аукционе за 193 миллиона японских иен (около 1,8 миллиона долларов) в Токио, Япония.

На севере Сектора Газа после сильных дождей началось наводнение.

Иранцы встречают в аэропорту гроб с телом генерал-майора Кассема Солеймани, главы элитных сил Кудс, который был убит в результате авиаудара в аэропорту Багдада, в международном аэропорту Ахваз.
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