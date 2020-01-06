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Картинки дня: 6 января 2020 года, понедельник

Папа Римский Франциск целует статую младенца Иисуса во время мессы в честь Крещения Господня в Базилике Святого Петра в Ватикане.

На технологическом шоу CES 2020 года в Лас-Вегасе представили полностью электрический внедорожник Byton M-Byte, который, как ожидается, поступит в серийное производство в этом году.

Австралийский остров Кенгуру после пожара.

Бригадный генерал Эсмаил Гаани, недавно назначенный командующим Силами Кудс страны, во время траурной молитвы над гробами иранского генерал-майора Кассема Солеймани, главы элитных сил Кудс, и командира иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса

В Болгарии празднуют Крещение. На фото – традиционное шествие с музыкой в ледяных водах реки Тунджа во время празднования в городе Калофер.

В Беверли-Хиллз, Калифорния прошла 77-я премия "Золотой глобус". Главным победителем в категории «комедия или мюзикл» стал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», выигравший как лучший фильм

Фанаты осквернили его статую Златана Ибрагимовича возле стадиона в шведском городе Мальмё - неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».

Японская долгожительница и старейшая жительница Земли Канэ Танака отметила свое 117-летие.

Французский гонщик Ромен Дюма вынужден был сойти с дистанции на первом спецучастке ралли «Дакар»-2020. Его багги RD Limited загорелась на 65-м километре.
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