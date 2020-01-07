Картинки дня: 7 января 2020 года, вторник

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

В Аль-Ваджх-Неом, Саудовская Аравия, продолжается второй этап ралли «Дакар». Гонщик Пако Гомес Маурисио Хавьер Гомес едет мимо верблюжьего стада.

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя 7 января 2020 года.

Сборная России по теннису обыграла норвежцев и вышла в четвертьфинал ATP Cup в Австралии.

Во время фестиваля CES 2020 в Лас-Вегасе представили концепт-кар Mercedes-Benz Vision AVTR, вдохновленный фильмами «Аватар».

Пожарные спасают животных, пострадавших от лесного пожара в Национальном парке Флиндерс-Чейз на острове Кенгуру.

В Праге отпраздновали Богоявления, или праздник Трех Королей, купанием в реке Влатва.

В Нью-Йорке начался судебный процесс по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Девочка держит плакат с надписью "Трамп-убийца" во время церемонии соболезнования по поводу гибели иранского генерал-майора Кассема Солеймани у посольства Ирана в Куала-Лумпуре.