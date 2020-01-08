Картинки дня: 8 января 2020 года, среда

Серфинг после захода солнца в Кардиффе в американском штате Калифорния.

Пассажирский самолет Международных авиалиний Украины разбился при взлете из аэропорта Тегерана. Погибли все пассажиры и члены экипажа. На фото – спасатели собирают тела погибших.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с речью в Тегеране после авиаудара иранской авиации по военной американской базе в Ираке

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт газопроводу "Турецкий поток"

Hyundai представила на техно-шоу CES 2020 года в Лас-Вегасе электрическое летающее такси S-A1, разработанное совместно с Uber.

В Пуэрто-Рико объявлен режим чрезвычайного положения после серии землетрясений, магнитуда каждого из которых превысила 5,7

Алексей Вишневский, Максим Новиков и Андрей Невьярович из команды МАЗ-СПОРТавто во время 4-го этапа ралли «Дакар».

Студенты университета вышли в Басре на акцию протеста против военного вмешательства США и Ирана в политику Ирака.

Бывший председатель Nissan Карлос Гон, бежавший из Японии, выступил на пресс-конференции перед журналистами в Бейруте.