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Картинки дня: 9 января 2020 года, четверг

В Канаде прошли траурные мероприятия в память о жертвах катастрофы самолета Боинг 737 в Тегеране.

Извержение вулкана Шишалдина на острове Унимак на Аляске может повлиять на авиасообщение в регионе.

Китайская журналистка занимается йогой в паре с роботом на выставке CES в Лас-Вегасе.

В столице Филиппин прошло традиционное религиозное шествие в честь Дня Черного Назарянина.

Президенты России, Турции, Сербии и Болгарии приняли участие в запуске газопровода "Турецкий поток".

Ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов" проходит пролив Босфор.

Футболист парижского ПСЖ Килиан Мбаппе празднует гол в ворота Сент-Этьена, оказавшись в сетке ворот.

В киевский аэропорт Борисполь несут цветы в память об экипаже и пассажирах самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".
Новости 24
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