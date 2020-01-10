Картинки дня: 10 января 2020 года, пятница

Владимир Путин понаблюбдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".
На четвертьфинальной стадии турнира ATP Cup российский теннисист Даниил Медведев победил в трех сетах аргентинца Диего Шварцмана.
Французские докеры продолжают протестовать против предлагаемой властями пенсионной реформы.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что рухнувший под Тегераном самолёт мог быть непреднамеренно сбит иранской зенитной управляемой ракетой.
Пятый спецучасток многодневного ралли "Дакар" прошел в пустынях Саудовской Аравии.
Кинопродюсер Харви Вайнштейн прибыл на судебное заседание по своему делу.
Мальчики ждут начала религиозной церемонии в городе Ахмедабад, Индия.
В Австралии заявили, что в результате масштабных лесных пожаров погибли более 1 миллиарда животных.
Участник фестиваля двойников Элвиса Пресли в Сиднее поправляет прическу.