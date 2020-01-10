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Картинки дня: 10 января 2020 года, пятница

Владимир Путин понаблюбдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".

На четвертьфинальной стадии турнира ATP Cup российский теннисист Даниил Медведев победил в трех сетах аргентинца Диего Шварцмана.

Французские докеры продолжают протестовать против предлагаемой властями пенсионной реформы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что рухнувший под Тегераном самолёт мог быть непреднамеренно сбит иранской зенитной управляемой ракетой.

Пятый спецучасток многодневного ралли "Дакар" прошел в пустынях Саудовской Аравии.

Кинопродюсер Харви Вайнштейн прибыл на судебное заседание по своему делу.

Мальчики ждут начала религиозной церемонии в городе Ахмедабад, Индия.

В Австралии заявили, что в результате масштабных лесных пожаров погибли более 1 миллиарда животных.

Участник фестиваля двойников Элвиса Пресли в Сиднее поправляет прическу.
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