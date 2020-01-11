Картинки дня: 11 января 2020 года, суббота

Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар». На шестом спецучастке победу одержал экипаж Андрея Каргинова (на фото), вторым финишировал Антон Шибалов. Тройку лидеров замкнул белорус Сергей Вязович

В Италии в Альпах на высоте 2600 метров над уровнем моря проходит фестиваль Ice Music Festival, на котором музыканты играют на инструментах, изготовленных из льда

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров. Уточненную оценку потерь дикой природы опубликовала пресс-служба университета Сиднея

Полная Луна взошла над английским городом Брайтон

Россиянин Даниил Медведев проиграл спортсмену из Сербии Новаку Джоковичу в полуфинале теннисного турнира ATP Cup

Китай готовится встречать Новый год по лунному календарю

Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн и правление его обанкротившейся киностудии заключили мировое соглашение с женщинами, обвиняющими его в сексуальных домогательствах. Пострадавшим выплатят компенсацию в размере 25 миллионов долларов

Власти Исламской Республики Иран признали, что иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины»

В Чили с октября месяца не прекращаются беспорядки, в которых погибло уже несколько десятков человек