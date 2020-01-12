Картинки дня: 12 января 2020 года, воскресенье

В конце прошлого года Венеция бедствовала из-за рекордных наводнений, а теперь там пересохли каналы. Из-за мощного отлива уровень воды опустился на 60 сантиметров ниже нормы
Протестующие устроили беспорядки во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже. Изначально акция мирный характер. Позже к толпе присоединились люди в черных одеждах с закрытыми лицами. Они начали бросать камни и бутылки в полицейских
Традиционная японская забава - купание в ледяной воде
В Мирском замке в Гродненской области состоялся бал-маскарад
Световое шоу устроили на фасаде Сиднейского оперного театра памяти погибших пожарных и спасателей
Сборная России по гандболу стартовала с поражения на чемпионате Европы среди мужских команд. В первом матче россияне уступили Венгрии с минимальным счетом 25:26
Москву, наконец, завалило снегом
Президент РФ Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве
В киевский аэропорт Борисполь продолжают нести цветы и свечи в память о погибших в авиакатастрофе в Тегеране