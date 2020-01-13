Картинки дня: 13 января 2019 года, понедельник

На Филиппинах проснулся вулкан Тааль, выбросив столб пепла на высоту более одного километра. При извержении возникло редкое природное явление — вулканические молнии
Фигуристы Панфилова и Рылов взяли «золото» в соревновании пар на юношеских Олимпийских играх
В Бангладеш люди возвращаются из столицы с Бишва иджтима – Всемирного съезда мусульман, который ежегодно проходит в городе Дакка
Международная акция No Pants Subway Ride прошла во многих городах мира. Суть флешмоба — снять штаны, оставив всю остальную одежду как есть, и прокатиться в метро
В Австралии голодающим после лесных пожаров животным сбросили тонны моркови
В финальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» в серии пенальти победил «Атлетико» и стал обладателем трофея
Индийские военные и полицейские готовятся к параду по случаю Дня Республики
В Саудовской Аравии прошел седьмой этап международного ралли-марафона "Дакар-2020"
В Глазго прошло шествие сторонников независимости Шотландии. Участниками мероприятия стали более 80 тысяч человек
Афганскую столицу Кабул засыпало снегом