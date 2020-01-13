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Картинки дня: 13 января 2019 года, понедельник

На Филиппинах проснулся вулкан Тааль, выбросив столб пепла на высоту более одного километра. При извержении возникло редкое природное явление — вулканические молнии

Фигуристы Панфилова и Рылов взяли «золото» в соревновании пар на юношеских Олимпийских играх

В Бангладеш люди возвращаются из столицы с Бишва иджтима – Всемирного съезда мусульман, который ежегодно проходит в городе Дакка

Международная акция No Pants Subway Ride прошла во многих городах мира. Суть флешмоба — снять штаны, оставив всю остальную одежду как есть, и прокатиться в метро

В Австралии голодающим после лесных пожаров животным сбросили тонны моркови

В финальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» в серии пенальти победил «Атлетико» и стал обладателем трофея

Индийские военные и полицейские готовятся к параду по случаю Дня Республики

В Саудовской Аравии прошел седьмой этап международного ралли-марафона "Дакар-2020"

В Глазго прошло шествие сторонников независимости Шотландии. Участниками мероприятия стали более 80 тысяч человек

Афганскую столицу Кабул засыпало снегом
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Телеканал RT запускает онлайн курсы по журналистике и видеомейкингу
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Число киберпреступлений в России может вырасти с 14 до 30 процентов
Во Флориде рыбак выловил 159-килограммового окуня
Три офшора передадут данные о счетах россиян в ФНС
США добиваются прекращения закупок иранской нефти Китаем
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Курс рубля 13 января 2020 года вырос по отношению к доллару
Боевики обстреляли Алеппо после введения режима прекращения огня
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