Картинки дня: 14 января 2019 года, вторник

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, завоевали золото в танцах на льду на III зимних юношеских Олимпийских играх

В 60 километрах к югу от города Манилы, остров Лусон началось извержение вулкана Тааль. Не смотря на это пара Чино и Кат Вафло не стали прерывать церемонию бракосочетания и продолжили праздновать

На старый новый год в белорусском Давид-Городке провели старинный обряд «Коники», во время которого колядовщики ходят по домам, поют традиционные песни и поздравляют друг друга

Известный французский скалолаз-экстремал Ален Робер взобрался по стене 187-метрового небоскреба Total, в знак поддержки участников общенациональной забастовки против пенсионной реформы

Федеральное правительство Австралии выделит около $35 млн на восстановление дикой природы континента после лесных пожаров

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», вышедший из Севастополя, прошел пролив Босфор и отправился в Средиземное море

Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа по итогам встречи в Москве

Мужская сборная России по гандболу завершила борьбу за медали чемпионата Европы после поражения в матче второго тура исландцам и потеряла шансы выступить на Олимпийских играх – 2020

Последствия ударов Ирана по базам США в Ираке показали на фото. Эта атака произошла в ответ на убийство Америкой главного иранского генерала Касема Сулеймани