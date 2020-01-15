Картинки дня: 15 января 2019 года, среда

Акция зоозащитного движения PETA прошла перед началом Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Берлине
В Ливане возобновились акции протеста. Демонстранты заявили о начале «недели гнева» с требованием положить конец почти трехмесячному политическому вакууму
Сильный шторм бушует у берегов английского города Брайтон
Кенгуру, пострадавшие в результате лесных пожаров, в больнице Австралийского зоопарка в Бирве
В столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, мощный пожар за ночь разрушил крупнейший рынок. Уничтожены большинство торговых палаток вместе с товарами
Окрестности вулкана Тааль на Филлиппинах покрылись толстым слоем пепла
В Канаде прошла акция по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране соотечественникам
Россиянка Мария Шарапова и немка Лаура Зигемунд досрочно завершили матч выставочного турнира в австралийском Куйонге из-за задымления
Глава МИД Сергей Лавров совершил рабочий визит на Шри-Ланку