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Картинки дня: 15 января 2019 года, среда

Акция зоозащитного движения PETA прошла перед началом Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Берлине

В Ливане возобновились акции протеста. Демонстранты заявили о начале «недели гнева» с требованием положить конец почти трехмесячному политическому вакууму

Сильный шторм бушует у берегов английского города Брайтон

Кенгуру, пострадавшие в результате лесных пожаров, в больнице Австралийского зоопарка в Бирве

В столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, мощный пожар за ночь разрушил крупнейший рынок. Уничтожены большинство торговых палаток вместе с товарами

Окрестности вулкана Тааль на Филлиппинах покрылись толстым слоем пепла

В Канаде прошла акция по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране соотечественникам

Россиянка Мария Шарапова и немка Лаура Зигемунд досрочно завершили матч выставочного турнира в австралийском Куйонге из-за задымления

Глава МИД Сергей Лавров совершил рабочий визит на Шри-Ланку
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