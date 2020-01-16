Картинки дня: 16 января 2020 года, четверг

Запад Канады во власти морозов. В городе Виктория в провинции Британская Колумбия даже замерзли фонтаны
Вулкан Тааль на Филиппинах успокаивается, но опасность извержения остается, заявили сейсмологи
Выступление пилотажный группы состоялось в Кувейте по случаю открытия международного авиасалона
Президент Владимир Путин озвучил свое ежегодное Послание Федеральному собранию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили город Брадфорд с визитом. После официальных мероприятий герцог и герцогиня Кембриджские направились в местный азиатский ресторан
Неделя высокой моды Mercedes-Benz Fashion Week открылась в Берлине
Из Гондураса в США отправился новый караван мигрантов. Мигранты мечтают найти работу и надеются, что президент США Дональд Трамп «смягчится» и позволит им войти на территорию штатов
Самый богатый человек на планете, глава Amazon Джефф Безос прибыл с визитом в Нью-Дели, где заявил, что XXI век станет «веком Индии», отметив, что к 2025 году Amazon планирует потратить $10 млрд на экспорт товаров индийского производства
Защита голливудского продюсера Харви Вайнштейна, дело которого рассматривается в суде в Нью-Йорке, попросила суд перенести процесс в другое место, так как здесь он приобрел "карнавальную атмосферу"