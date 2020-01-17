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Картинки дня: 17 декабря 2020 года, пятница

В Монте-Карло начал свою работу международный цирковой фестиваль

В испанском Сан-Бартоломе-де-Пинарес прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias, который отмечают накануне Дня покровителя домашних животных святого Антония. Местные жители верят в очищающую силу огня, поэтому во время праздника верхом прыгают через костры

На Неделе моды в Париже прошел показ Louis Vuitton

Главный судья матча на первенство мира по шахматам среди женщин Шоре Байат из Ирана не стала покрывать голову платком во время обслуживания первой партии во Владивостоке. Теперь на родине ей грозит уголовное преследование

До ста человек возросло количество жертв снегопадов, сильных ливней и схода снежных лавин в Пакистане

Проливные дожди начались на востоке Австралии, что вызвало надежды властей на улучшение ситуации с непрекращающимися с осени прошлого года мощными пожарами

Группа Queen даст концерт в Сеуле. В роли вокалиста выступит Адам Ламберт

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства

Канадский Ванкувер завалило снегом. Высота снежного покрова превышала 15 сантиметров. Дул сильный ветер. Скорость его порывов достигала 90 километров в час
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