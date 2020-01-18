Картинки дня: 18 января 2020 года, суббота

Из-за аномально теплой зимы 2020 года и отсутствия льда на водоемах в белорусском селе Пильница сделали деревянную иордань для крещенского омовения.

Президент России Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге во время церемонии, посвященной годовщине снятия блокады Ленинграда.

Заключенные, отбывающие наказание в исправительной колонии строгого режима в Омске, окунулись в ледяную купель на православный праздник Крещения Господня.

После продолжительных лесных пожаров на Австралию обрушились проливные дожди. Коала слизывает дождевую воду с дороги возле Мори, Новый Южный Уэльс.

Сразу две российские команды «КАМАЗ – Мастер» заняли пьедестал почета по результатам многодневного авто-марафона «Дакар». Третье место – у команды «МАЗ-СПОРТавто» из Беларуси.

Около сорока человек приняли участие в ежегодных обливаниях холодной водой в храме Канда в Токио, чтобы очистить свои души и привлечь удачу в новом году.

Состоялась рабочая встреча премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина и бывшего премьер-министра РФ, ныне заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Доме правительства РФ.

В ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе состоится бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне. На фото - Макгрегор во время процедуры взвешивания.

Во время ежегодного укрощения быков в честь праздника плодородия Понгал в Индии погиб один человек, еще 66 были ранены.