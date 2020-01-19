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Картинки дня: 19 января 2020 года, воскресенье

В России отмечают праздник Крещения. Тысячи верующих отправились к ледяным купелям. В Москве Измайловский Кремль стал в двадцатый раз официальной площадкой праздника Крещения Господня .

Православные верующие Белграда совершают крещенское омовение в озере Ада.

В Черногории, в городе Подгорице, прошло массовое купание православных верующих в реке Морача на Крещение Господне.

Президент России Владимир путин прибыл на саммит по Ливии в Берлине.

В Международный аэропорт Борисполь под Киевом доставили тела одиннадцати украинских жертв авиакатастрофы рейса 752 Боинга 737 800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины.

Модели представляют творения дизайнера Крейга Грина во время Недели мужской моды в Париже.

Волонтеры центра чрезвычайных ситуаций в Парндане лечат раненых коал, пострадавших во время пожара в парке дикой природы острова Кенгуру.

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ. Россиянин довел общее число своих голов в НХЛ до 692, выйдя на единоличное десятое место в истории лиги.

Боец UFC Конор Макгрегор победил на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. Поединок продлился всего 40 секунд.
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