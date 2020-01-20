Картинки дня: 20 января 2020 года, понедельник

На вручении наград премии американской гильдии киноактеров Роберт Де Ниро удостоился почетной награды за вклад в профессию.

Актрисы Николь Кидман и Дженнифер Аннистон за кулисами вручения наград премии Гильдии актеров.

Президент США Дональд Трамп реагирует на свою фразу во время выступления в Техасе.

В США определились финалисты главного матча лиги по американскому футболу - Супербола.

Разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях конференции по урегулированию ливийского конфликта в Берлине.

Крещенские купания в одном из водоемов Омска.

На Украину были доставлены тела членов экипажа разбившегося под Тегераном "Боинга".

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вернулся в октагон с победой нокаутом, на который ему понадобилось 40 секунд.

Австралийские зоозащитники оказали первую помощь коале, эвакуированному из районов лесных пожаров с обгоревшими лапами.