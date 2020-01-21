Картинки дня: 21 января 2020 года, вторник

Китаянка Ю Вэнвэнь демонстрирует качества одежды, которую она изготавливает из рыбьей кожи.
Мария Шарапова потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Мигранты пытаются просочиться через ряды мексиканских полицейских, окруживших один из лагерей нелегалов возле границы с США.
Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности в обновленном составе.
Модель на показе коллекции дизайнера Дэниела Росберри в Париже.
В швейцарском Давосе открывается крупнейший международный экономический форум, к безопасности которого относятся с особым вниманием.
В штате Вирджиния недовольные новыми поправками в закон об обороте оружия вышли протестовать.
Мэн Ваньчжоу, дочь основателя китайской корпорации Huawei, покидает здание суда в Ванкувере, Канада. Китаянка подозревается в нарушении торговых санкций США в отношении Ирана.
Туристы фотографируются во время сильных волн на одном из пляжей Испании.