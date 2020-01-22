Картинки дня: 22 января 2020 года, среда

Группа китайских жонглеров выступает на фестивале циркового искусства в Монте-Карло.
Работа по изготовлению наград для премии BAFTA за заслуги в области британского и мирового кинематографа.
Велосипедисты проносятся мимо участков лесов, пострадавших во время пожаров в Австралии.
Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе.
В Париже прошел показ новой коллекции дома Chanel.
В связи со вспышкой опасного коронавируса в Пекине особым спросом пользуются медицинские маски.
Зоозащитники выпустили спасенного из цирка в Гватемале тигра на просторы центра содержания хищников в ЮАР.
На кортах Мельбурна продолжаются игры Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Парадная форма солдат индийской армии перед началом репетиции парада в честь Дня республики.