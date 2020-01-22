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Картинки дня: 22 января 2020 года, среда

Группа китайских жонглеров выступает на фестивале циркового искусства в Монте-Карло.

Работа по изготовлению наград для премии BAFTA за заслуги в области британского и мирового кинематографа.

Велосипедисты проносятся мимо участков лесов, пострадавших во время пожаров в Австралии.

Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе.

В Париже прошел показ новой коллекции дома Chanel.

В связи со вспышкой опасного коронавируса в Пекине особым спросом пользуются медицинские маски.

Зоозащитники выпустили спасенного из цирка в Гватемале тигра на просторы центра содержания хищников в ЮАР.

На кортах Мельбурна продолжаются игры Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Парадная форма солдат индийской армии перед началом репетиции парада в честь Дня республики.
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