Картинки дня: 23 января 2020 года, четверг

Мигранты из Гондураса выражают свои эмоции в отношении мексиканских властей во время депортации на родину.

Жительница Гонконга в медицинской маске, популярном аксессуаре этой недели из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Сборная России по хоккею со счетом 4:0 разгромила команду США в финале юношеских Олимпийских игр в Лозанне.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу со студентами, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре Сириус в Сочи.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании экономического форума в Давосе.

Производство палочек благовоний к предстоящему Лунному новому году в Индонезии.

Охотники за сувенирами пытаются привлечь внимание теннисистки Кори Гауфф на открытом чемпионате Австралии по теннису.

В Париже состоялся последний, по словам самого модельера, показ дизайнера Жан-Поля Готье.

В Нью-Йорке начались судебные слушания по делу кинопродюсера Харви Вайнштейна, которому грозит пожизненное заключение за сексуальное насилие.