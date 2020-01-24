Картинки дня: 24 января 2020 года, пятница

На Чемпионате Европы в Австрии Дмитрий Алиев завоевал золото первенства в мужском одиночном катании. Это первый триумф российского фигуриста в этой категории с 2012 года, когда на высшую ступень европейского пьедестала поднялся Евгений Плющенко.
В Вифлееме Владимир Путин встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом.
Панда Диндин из Московского зоопарка получила вкусную корзинку за «бронзу» международной премии The Giant Panda Global Awards в номинации «Любимая панда за пределами Китая».
Владимир Зеленский помолился у Стены Плача в Иерусалиме и оставил запись в книге почетных посетителей.
Модель перед началом первого показа уличной моды в Кабуле.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль извиняется перед девочкой, подающей мячи, после того как случайно попал в неё мячиком.
Медики проверяют пассажиров поезда, прибывшего из китайского города Ухань, который считается очагом распространения опасного коронавируса.
Модель во время показа новой коллекции дизайнера Юима Наказато в Париже.
Участник экологического шествия за чистый воздух в Бангкоке.