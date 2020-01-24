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Картинки дня: 24 января 2020 года, пятница

На Чемпионате Европы в Австрии Дмитрий Алиев завоевал золото первенства в мужском одиночном катании. Это первый триумф российского фигуриста в этой категории с 2012 года, когда на высшую ступень европейского пьедестала поднялся Евгений Плющенко.

В Вифлееме Владимир Путин встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Панда Диндин из Московского зоопарка получила вкусную корзинку за «бронзу» международной премии The Giant Panda Global Awards в номинации «Любимая панда за пределами Китая».

Владимир Зеленский помолился у Стены Плача в Иерусалиме и оставил запись в книге почетных посетителей.

Модель перед началом первого показа уличной моды в Кабуле.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль извиняется перед девочкой, подающей мячи, после того как случайно попал в неё мячиком.

Медики проверяют пассажиров поезда, прибывшего из китайского города Ухань, который считается очагом распространения опасного коронавируса.

Модель во время показа новой коллекции дизайнера Юима Наказато в Париже.

Участник экологического шествия за чистый воздух в Бангкоке.
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