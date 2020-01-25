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Картинки дня: 25 января 2020 года, суббота

Российские фигуристы одержали блестящую победу на чемпионате Европы в австрийском Граце, заняв весь пьедестал почёта среди спортивных пар

Шведская школьница Грета Тунберг призывала к полному запрету добычи полезных ископаемых для остановки повышения средней температуры на планете

Около 30 домов обрушились в результате землетрясения на востоке Турции. На данный момент известно о 21 погибшем. Число пострадавших превысило тысячу человек

Компания Boeing перенесла первый испытательный полет нового лайнера 777X из-за неблагоприятных погодных условий

Сегодня Китай встречает Новый год. Однако в Пекине и многих других городах власти отменили массовые мероприятия из-за вирусной угрозы

Во Франции профсоюзы активизировали массовые протесты против пенсионной реформы

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Андрей Рублев обыграл бельгийца Давида Гоффена и впервые вышел в 1/8 финала турнира

В Австралии разбился военно-транспортный самолет, тушивший лесные пожары . Жертвами авиакатастрофы стали три американца

В Китае продолжает расти число заболевших новым коронавирусом. На данный момент известно уже о 1330 пациентах, 41 человек погиб
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