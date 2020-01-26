Картинки дня: 26 января 2020 года, воскресенье

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в австрийском Граце

В Китае сегодня встречают Новый год в беспрецедентных условиях из-за вспышки пневмонии нового типа

Военнослужащие совместно с военно-историческим клубом провели в Ленинградской области реконструкцию эпизода операции по прорыву блокады Ленинграда

В Киеве устроили очередное факельное шествие

Американские "моржи" в Чигаго устроили заплыв в озере Мичиган

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 35

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open, который проходит в Мельбурне. Медведев одержал уверенную победу над Алексеем Попыриным, представляющим Австралию

В парке "Сокольники" заработал аттракцион "Танкодром", где можно покататься на мини-танках с настоящим двигателем внутреннего сгорания

В океанариуме Джакарты в честь китайского Нового года, появились необычные персонажи