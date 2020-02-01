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Картинки дня: 1 февраля 2020 года, суббота

Участники церемонии смены Королевской гвардии перед Дворцом Деоксу в Сеуле, Южная Корея, надели медицинские маски, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

Американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик Super Hornet пролетает мимо горы Фудзи в Японии.

Число заразившихся пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 11 тысяч человек. Самый популярный товар в китайских магазинах после вспышки коронавируса – медицинские маски. Продавец пополняет запасы коробок с масками на полках супермаркета.

Американская теннисистка София Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в финале Australian Open

1 февраля состоялся рабочий визит премьер-министра России Мишустина в Казахстан. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи.

Житель Турции который катает туристов в конной повозке по озеру Чилдыр - самому высокогорному озеру Азии, которое находится на высоте 2000 м над уровнем моря и зимой покрывается льдом.

Чиновники Европарламента снимают британский флаг на заседании Совета Европейского Союза в Брюсселе после состоявшегося Брексита.

В память о погибшем в авиакатастрофе баскетболисте Коби Брайанте и его 13-летней дочери Джанне на кресла, на которых они сидели на последней игре в Стейплс-Центре, положили цветы.

Жители Лондона отмечают выход Великобритании из Евросоюза в день Брексита 31 января 2020 года.
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