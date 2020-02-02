Картинки дня: 2 февраля 2020 года, воскресенье

В иракском городе Наджаф продолжаются антиправительственные акции. Демонстрант в знак протеста блокирует дорогу горящими покрышками.

В Омске прошли гонки на собачьих упряжках «Гиперборея-2020».

Королева Великобритании Елизавета и ее свита отправляются на церковную службу в церковь Святого Петра и Святого Павла в Западном Ньютоне, графство Норфолк.

Санитары в аэропорту Ханг Надим в Батаме обрабатывают антисептиком прибывших из Уханя индонезийских граждан, прежде чем перевести их на военную базу на островах Натуна для карантина.

Победительница чемпионата Австралии София Кенин из США открывает бутылку с шампанским во время праздничной фотосессии.

Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая прибыли в Международный аэропорт Ухань Тяньхэ с медицинским персоналом и медикаментами, чтобы помочь бороться со вспышкой нового коронавируса.

В Киеве проходит неделя моды. Модели представляют творения украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

В Австралии продолжаются лесные пожары.

В Санкт-Петербурге прошли акции протеста против конституционных реформ. На фото - сотрудники правоохранительных органов задерживают демонстранта.