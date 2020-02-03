Картинки дня: 3 февраля 2020 года, понедельник

Раз в пять лет в Австрии проходит праздник Шлихерлауфен, похожий на русскую Масленницу. Участники фестиваля, наряженные монстрами, символизируют собой потусторонний, мистический мир.

В Пекине из-за эпидемии коронавируса в аптеки, которые теперь отпускают товар с прилавков прямо на улицу, покупатели выстраиваются в очередь за медицинскими масками.

Модель, носящая протезы, представляет творение Sportalm Kitzbuehel во время Недели моды Mercedes-Benz 2020.

Защитник баскетбольного клуба Dallas Mavericks Делон Райт получил удар по лицу мячом во время второго тайма игры с клубом Atlanta Hawks.

Военная драма Сэма Мендеса «1917» стала лучшим фильмом 2020 года по версии Британской академии кино и телевидения (BAFTA).

В Ухани за 8 дней построили госпиталь для лечения больных коронавирусом. На площади 25 000 квадратных метров смогут разместить 1000 пациентов.

В городе Панксатони, штат Пенсильвания, отпраздновали традиционный День сурка в 134-й раз.

Новак Джокович победил в финале Australuian Open Доминика Тима и в восьмой раз выиграл турнир.

Члены семьи одного из шри-ланкийских студентов, эвакуированных из провинции Ухань в Китае, молятся во время всенощной за здоровье больных коронавирусом.