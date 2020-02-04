Картинки дня: 4 февраля 2020 года, вторник

4 февраля в варшавском зоопарке отметили 19-летие слона Леона.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская, приветствует публику, выходя из кафе-мороженого Джо в Мамблсе, графство Уэльс.

Президент России Владимир Путин встретился с общественниками в Череповце.

Из-за сильных дождей в Западной Европе река Мозель в Германии вышла из берегов и затопила город Виннинг.

Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в городе Чанше, провинция Хунань.

В Японии круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин в порту Йокогамы. Как сообщает DW, у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Семь пассажиров пожаловались на недомогание.

Гонконгские медики проводят забастовку у здания больницы, требуя закрыть границу с Китаем, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

В Индонезии в водоеме сфотографировали огромного крокодила с шиной, застрявшей на шее.

Крупнейший в мире медузариум «Мир медуз» работает в Праге, в более чем 30 аквариумах собраны 10 тыс. представителей 38 видов этих животных – от редчайших до самых распространенных, от смертельно ядовитых до безвредных.