Картинки дня: 5 февраля 2020 года, среда

На финиковой плантации в Малайзии живет сипуха, которую используют в качестве экологически безопасного средства борьбы с вредителями.
В Шри-Ланке отметили 72-ю годовщину независимости страны традиционным военным парадом.
В Лос-Анджелесе готовятся к 92-й церемонии вручения наград премии «Оскар».
В очередном матче НХЛ «Вашингтон Кэпталз» против «Лос-Анджелес кингс» одним из самых результативных игроков вновь стал российский хоккеист Александр Овечкин. Он забил три шайбы в ворота соперника.
Российские граждане, которых эвакуировали из китайской провинции Хубэй военными самолетами, будут помещены под карантин на 14 дней.
Волонтеры в китайском городе распыляют дезинфицирующие средства при помощи дрона.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Дэвид Аттенборо беседуют во время конференции Климатического саммита ООН COP26, проходящего Музее науки в Лондоне.
В Конгрессе США ярая противница Трампа, демократ спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, разорвала текст выступления президента США.