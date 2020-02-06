Картинки дня: 6 февраля 2020 года, четверг

Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо.
В аэропорту Стамбула самолет после посадки при сложных погодных условиях выкатился за ВПП и развалился на части. В результате из 177 человек на борту 157 получили травмы, один пассажир погиб.
Пикет зоозащитников у выставки индустрии кожи и меха в Киеве.
Самолет Ил-76 ВКС России доставил в Тюменскую область россиян из охваченного эпидемией китайского Уханя.
Владимир Путин принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Дезинфекция улиц китайского Уханя.
Почетный караул у королевского дворца в Бангкоке.
Кандидат в президенты США Берни Сандерс выступает на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.
В японском порту Йокогама с борта круизного лайнера был эвакуирован пассажир, у которого подтвердился коронавирус 2019-nCoV.