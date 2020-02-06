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Картинки дня: 6 февраля 2020 года, четверг

Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

В аэропорту Стамбула самолет после посадки при сложных погодных условиях выкатился за ВПП и развалился на части. В результате из 177 человек на борту 157 получили травмы, один пассажир погиб.

Пикет зоозащитников у выставки индустрии кожи и меха в Киеве.

Самолет Ил-76 ВКС России доставил в Тюменскую область россиян из охваченного эпидемией китайского Уханя.

Владимир Путин принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Дезинфекция улиц китайского Уханя.

Почетный караул у королевского дворца в Бангкоке.

Кандидат в президенты США Берни Сандерс выступает на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.

В японском порту Йокогама с борта круизного лайнера был эвакуирован пассажир, у которого подтвердился коронавирус 2019-nCoV.
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