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Картинки дня: 7 февраля 2020 года, пятница

Пассажирка круизного лайнера Diamond Princess с флагом Японии. Медики подтвердили диагноз у двадцати зараженных опасным коронавирусом пассажиров судна.

Новосибирские ветеринары вернули коту Рыжику возможность самостоятельно ходить, спроектировав и изготовив для животного, лишившегося на морозе всех лап, бионические протезы.

Участники уличного митинга в Багдаде поддерживают друг друга.

Два человека погибли в результате схода с рельсов высокоскоростного поезда в районе города Лоди на севере Италии.

Религиозное действо на фестивале в Непале.

Беспорядки в ходе протестов палестинцев против предложений США по урегулированию конфликта с Израилем.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-13 с космонавтами и астронавтами, работавшими на МКС в рамках 61-й экспедиции, успешно приземлился в Казахстане.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует газету с заголовком о несостоявшемся импичменте.

Свечи и цветы у звезды актера Кирка Дугласа на Аллее славы в Голливуде.
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