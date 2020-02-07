Картинки дня: 7 февраля 2020 года, пятница

Пассажирка круизного лайнера Diamond Princess с флагом Японии. Медики подтвердили диагноз у двадцати зараженных опасным коронавирусом пассажиров судна.
Новосибирские ветеринары вернули коту Рыжику возможность самостоятельно ходить, спроектировав и изготовив для животного, лишившегося на морозе всех лап, бионические протезы.
Участники уличного митинга в Багдаде поддерживают друг друга.
Два человека погибли в результате схода с рельсов высокоскоростного поезда в районе города Лоди на севере Италии.
Религиозное действо на фестивале в Непале.
Беспорядки в ходе протестов палестинцев против предложений США по урегулированию конфликта с Израилем.
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-13 с космонавтами и астронавтами, работавшими на МКС в рамках 61-й экспедиции, успешно приземлился в Казахстане.
Президент США Дональд Трамп демонстрирует газету с заголовком о несостоявшемся импичменте.
Свечи и цветы у звезды актера Кирка Дугласа на Аллее славы в Голливуде.